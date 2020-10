FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagesrutsch am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Lage am Freitag zunächst beruhigen. Langfristig orientierte Investoren nutzten bereits die tieferen Kurse wieder zum Einstieg, hieß es aus dem Handel. Dank der Schnäppchenjäger wird der deutsche Leitindex am Morgen etwas fester erwartet. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax einen Aufschlag von 0,40 Prozent auf 12 755 Punkte. Beim EuroStoxx 50 deutet sich ein ähnliches Plus an.

Am Vortag war der Dax mit einem Minus von rund zweieinhalb Prozent deutlich unter die runde Marke von 13 000 Punkten zurückgefallen. Aus Angst vor den steigenden Corona-Zahlen und den wirtschaftlichen Folgen weiterer Einschränkungen hatten sich die Anleger zurückgezogen. Dass an der Wall Street dann aber die Standardwerte ihre anfänglichen Verluste bis zur Schlussglocke fast vollständig aufholten, stützt vor dem Wochenende auch den hiesigen Markt.