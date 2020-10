Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwanzig Prozent. Bei 5,67 EUR liegt der Hochpunkt. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Anleger, die von Thyssenkrupp nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

