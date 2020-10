Datametrex setzt Cyber-Filtrations-Technologie zur Unterstützung von Bemühungen ein, die Behinderung von Wähler*Innen bei der Stimmabgabe bei den Wahlen in den USA zu verhindern

Toronto, 15. Oktober 2020 -- Datametrex AI Limited (das „Unternehmen“ oder „Datametrex“) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass sein hundertprozentiges Tochterunternehmen Nexalogy eine technologische Unterstützungsrolle in der #SeeSay2020-Kampagne zur Bekämpfung der Einschüchterung von Wähler*Innen bei den bevorstehenden Wahlen in den USA am 3. November 2020 spielt.

„Wir freuen uns, als Technologieanbieter Democracy Labs („DemLabs“) und SeeSay2020 zu unterstützen“, sagt der CEO des Unternehmens, Marshall Gunter. „Die US-Wahl 2020 wird wahrscheinlich fast 11 Milliarden Dollar kosten, was sie bei weitem zur teuersten Wahl in der Geschichte der USA macht, so die Prognosen eines führenden Beobachters für Wahlkampf-Finanzierung. (Quelle: https://www.voanews.com/2020-usa-votes/2020-us-election-cost-approachi ...). Unsere Mapping-Technologie auf KI-Basis ermöglicht eine Cyber-Filterung, um die Einschüchterung von Wähler*Innen für die Wahlforschung zu identifizieren.“

Vorfälle von Behinderung und Einschüchterung von Wähler*Innen müssen schnell aufgedeckt werden. Wie kann dies bei so vielen Aktivitäten in so kurzer Zeit geschehen, wenn Desinformationen den Äther füllen? Wir brauchen ein Bürger-Meldesystem, das Informationen schnell herausfiltern und an Gruppen weitergeben kann, die am besten in der Lage sind, mit einem solchen Vorfall umzugehen. Zu diesem Zweck hat DemLabs mehrere führende Technologiepartner zur Unterstützung der SeeSay2020-Plattform zusammengebracht, darunter Nexalogy.

DemLabs hat Nexalogy ausgewählt, um Daten über Vorfälle zu sammeln, bei denen über Twitter über die Behinderung von Wähler*Innen bei der Stimmabgabe berichtet wird. Nexalogy untersucht über seine Technologieplattform Tweets auf Schlüsselwörter, die DemLabs ausgewählt hat, darunter „VOTER“ [Wähler/-in], „SUPPRESSION“ [Unterdrückung, Behinderung], „INTIMIDATION“ [Einschüchterung] und „LONG LINES“ [lange Warteschlangen]. Dies ermöglicht es der SeeSay2020-Kampagne, Tweets aus bestimmten Bezirken und Städten, die zur Behinderung von Wähler*Innen neigen, besondere Aufmerksamkeit (Geofence) zu schenken.