PUMA SE nähert sich Long-Zone

In der Regel sind Abwärtskorrekturen bei PUMA SE in dem bisherigen Aufwärtstrend etwas unterhalb des 10er-EMA ausgelaufen. Dieser notiert aktuell bei 79,00 Euro. Etwas darunter würde sich eine Long-Position im Bereich von 77,00 Euro anbieten. Steigt die Aktie aber im Tageshandel wieder über den 10er-EMA an, könnte ebenfalls eine Long-Position erwogen und auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spekuliert werden.

Trading-Strategie: