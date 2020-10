Home Office besonders bei Saarländern und Ostdeutschen beliebt - Work-Life-Balance verliert an Bedeutung

Hamburg (ots) - Die Google-Suchen der Deutschen zeigen: Der Begriff "Home

Office" liegt voll im Trend. Durchschnittlich 115.100 monatliche Suchanfragen

gab es von März bis August 2020. Damit hat sich die Anzahl im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum fast verachtfacht (14.450 Anfragen). Das ergibt eine Studie

der Online-Visibility-Plattform SEMrush (https://de.semrush.com/) . Die Experten

werteten aus, welche Begriffe die Deutschen im Internet zu Job und Beruf

zwischen März und August 2020 im Internet gesucht haben und verglichen die Daten

mit dem Vorjahr. Die Ergebnisse geben Einblicke in die Nutzerperspektive auf das

Thema und machen so Trends auf dem Arbeitsmarkt deutlich.



Viele Ostdeutsche googeln nach "Home Office"





Der Trend, zuhause zu arbeiten, zieht sich durch ganz Deutschland. Im Saarlandist das Interesse besonders groß: Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich dieAnfragen danach sogar mehr als verzehnfacht. Auffällig ist, dass nach demSaarland prozentual vermehrt Arbeitnehmer aus den ostdeutschen BundesländernBrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt nachHome-Office-Möglichkeiten suchen. In Ballungszentren wie Hamburg oder Berlingibt es laut Google-Anfragen zwar ebenfalls einen deutlichen Anstieg - im Ostender Republik wurde jedoch durchschnittlich etwa 20 Prozent häufiger nach demBegriff "Home Office" gesucht als in westlichen Bundesländern.Suche nach psychischen Krankheiten sinktStudien sagen, dass die psychische Belastung durch die Corona-Pandemie gestiegenist. Dies spiegelt sich allerdings nicht in den Suchanfragen der Deutschenwider. Deutlich weniger als im vergangenen Jahr googelten deutsche Berufstätigenach Begriffen rund um das Thema psychische Gesundheit. Der Begriff "Burnout"wurde 2020 im Vergleich zum Vorjahr 8,81 Prozent seltener gesucht, der Begriff"Work-Life-Balance" sogar 13,43 Prozent weniger. Und die Suche nach einem "FeelGood Manager" verringerte sich gar um 38,61 Prozent. Stattdessen sind denArbeitnehmern Zusatzangebote von Unternehmen, sogenannte "Corporate Benefits"wichtig. Die Anfragen stiegen hier von monatlich 48.000 Suchen im Jahr 2019 auf58.667 in diesem Jahr - ein Gewinn von 22,22 Prozent. Wichtig sind dabei unteranderem Themen wie Kinderbetreuung und besondere Prämien oderGesundheitsangebote."Die Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitnehmer in Bezug auf flexibleArbeitszeitmodelle deutlich weiter sind als die Politik. Heute kann sicheigentlich niemand mehr dem Thema verschließen", erklärt Evgeni Sereda, SeniorMarketing Manager DACH bei SEMrush .MethodikSEMrush hat analysiert, wie häufig die Bundesbürger nach Begriffen rund um dasThema Job und Beruf suchten. Dazu wurde die Häufigkeit der Eingabe derjeweiligen Schlagwörter von März bis August 2020 erhoben und mit dem Zeitraumvon März bis August 2019 verglichen.Bildmaterial (Bildnachweis: SEMrush)Infografik Job-Studie im Jahresvergleich: http://www.frauwenk.de/Mediaserver/SEMrush/2020_SEMrush_Infografik_Job-Kultur.pngInformation für Journalisten: Auf Anfrage per Mail an mailto:semrush@frauwenk.dekann SEMrush Daten zu verschiedenen Themen innerhalb von 48 Stunden erheben.Über SEMrushSEMrush ist ein führendes SaaS-Unternehmen und bietet Unternehmen eine Plattformfür End-to-end-Digital-Marketing und Suchmaschinenmarketing-Lösungen. Über 6Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern setzen auf SEMrush, darunter führendeMarken wie Vodafone, Booking.com, eBay, HP und BNP Paribas sowie 25 Prozent derFortune 500 Unternehmen. SEMrush wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitzin Boston, Massachusetts. https://de.semrush.com/Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 40 329047380E-Mail: mailto:semrush@frauwenk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130447/4735683OTS: SEMrush