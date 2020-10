Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nach den deutlichen Kursverlusten vom Vortag hat der DAX am Freitag zu Handelsbeginn einen Erholungsversuch gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.750 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Vortagesschluss. Autoaktien setzten sich am Morgen unisono an die Spitze der Kursliste.