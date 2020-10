GOLDMAN SACHS belässt Puma SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 90 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Sportmode habe in den vergangenen fünf Jahren seinen Anteil im weltweiten Bekleidungs- und Schuhmarkt stetig ausgebaut, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Davon hätten auch die deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma profitiert, deren Überdurchschnittliches Wachstum sich fortsetzen dürfte. Für Puma rechnet der Experte im Zeitraum 2021 bis 2031 mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus von 10 Prozent./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 22:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. PUMA Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de