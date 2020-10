Private Placement – die indesto GC Wind GmbH hat ihre erste Anleihe aufgelegt. Die Windenergie-Anleihe (ISIN DE000A3E46Z6) ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,00% ausgestattet (halbjährliche Auszahlung) und hat ein Emissions-Volumen von bis zu 14 Mio. Euro. Die Anleihe richtet sich mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro ausschließlich an institutionelle und qualifizierte Anleger. Laut Emittentin ist spätestens nach der Platzierungsphase, die am 14.09.2021 endet, eine Notierung der Anleihe (Stückelung 1.000 Euro) an der Börse München geplant. Die „grüne“ Anleihe hat eine Laufzeit von maximal 39 Monaten bis zum 15.12.2023, die Emissionserlöse sollen für Windenergieprojekte in Deutschland genutzt werden.

Hinweis: Weitere Informationen zur Anleihe finden Sie hier.