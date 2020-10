Kann die Daimler-Aktie das aus charttechnischer Sicht mögliche Kursziel bei 54,50 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) die Chance auf weitere Kursanstiege. Hier die Analyse:

„Rückblick: Daimler brachte gestern am späten Abend Zahlen. Diese fielen über den Erwartungen aus. Die Aktie notiert zu Beginn des vorbörslichen Handels knapp 2% über dem gestrigen Schlusskurs. Sie befindet sich seit dem Tief aus dem März 2020 bei 21,01 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach der Wert am 09. September erstmals den Abwärtstrend seit Januar 2018. Zwar fiel der Aktienkurs am 21. September noch einmal für einige Tage in diesen Trend zurück, aber seit 28. September notiert er konstant darüber. In der Spitze kletterte die Daimler-Aktie auf 49,48 EUR. Zuletzt gab es einige Gewinnmitnahmen.