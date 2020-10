Aktuell liegt die ThyssenKrupp Aktie deutlich im Plus. Die Indikationen auf Tradegate notieren am Freitagmorgen an der 5-Euro-Marke. Zu Vergleich: Gestern war der Aktienkurs des MDAX-notierten Konzerns noch bis auf 4,026 Euro gefallen und mit 4,162 Euro aus dem XETRA-Handel gegangen. Für den Kurssprung sorgen heute Morgen Schlagzeilen zur Stahl-Sparte der Gesellschaft. Diese steht offenbar vor einem Verkauf - mal wieder.Auslöser ...