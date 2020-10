Dein Code für die Energiewende / Auf der Suche nach IT-Spezialisten - e2m startet Kampagne (FOTO)

Leipzig (ots) - Die Branche der Erneuerbaren Energien ist hoch innovativ undzukunftsweisend. Der Leipziger Energiehändler Energy2market (e2m) entwickeltsich daher stetig weiter und wächst kontinuierlich. Damit einher geht auch derrasant steigende Bedarf an neuen Mitarbeitern im Bereich IT. Insbesondere fürdie Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen digitalen Geschäftsprozesse - wiebeispielsweise das Virtuelle Kraftwerk des Unternehmens - sucht die e2mhänderingend spezialisierte Mitarbeiter. Da übliche Recruitingwege nur begrenztErfolg zeigen, geht die e2m nun neue Wege.Um IT-Fachkräfte anzusprechen, wurde nun eine spezielle Webseite gelauncht:https://www.energy2market.io/ . Diese spricht die Sprache von Codern, nutzttypische Icons gängiger Software-Tools in der Entwicklerwelt und stellt auch denlebendigen Innovationscharakter der Stadt Leipzig heraus. Außerdem vermitteltdie Kampagne potenziellen Bewerbern, dass sie mit ihren Fähigkeiten aktiv an derEnergiewende teilnehmen. Begleitet wird die Webseite durch umfangreicheMediamaßnahmen. Das Unternehmen hofft auf bundesweite Aufmerksamkeit, speziellauch im Großraum Leipzig und nahen Großstädten.Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprachformgewählt. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung oder Diskriminierung einesanderen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung alsgeschlechtsneutral zu verstehen sein.Pressekontakt:Für Rückfragen und Bildwünsche wenden Sie sich bitte an:Energy2market GmbH I Weißenfelser Str. 84 I D-04229 LeipzigMichael R. Richter I Marketing & KommunikationTel.: +49 341 230 28-238 I mailto:michael.richter@e2m.energy Ihttp://www.e2m.energyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104174/4735740OTS: Energy2market GmbH