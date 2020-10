HAUCK & AUFHÄUSER belässt Draegerwerk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Drägerwerk vor Zahlen von 105 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den starken Eckdaten des Medizintechnikanbieters sei ein hervorragendes Schlussquartal zu erwarten, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Der Experte hob seine Schätzungen für 2020 an, senkte sie aber für die kommenden beiden Jahre, da sich die Umsatzentwicklung dann wieder mehr normalisieren sollte./misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 08:27 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 08:27 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Draegerwerk Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de