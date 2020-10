HAUCK & AUFHÄUSER belässt Fuchs Petrolub auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen von 33,50 auf 40,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des Mannheimer Schmierstoffspezialisten seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Gesamtjahr dürfte wohl nicht so schwach wie befürchtet ausfallen. Entsprechend hat der Analyst seine Schätzungen angehoben. Das Positive dürfte aber bereits in den Aktienkurs eingepreist sein./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 08:27 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 08:27 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fuchs Petrolub Vz Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de