In den meisten Fällen erfahren Autofahrer erst durch einen amtlichen Rückruf, dass ihr Fahrzeug vom Abgasskandal betroffen ist. Dann kommen Fragen auf: Soll man am Rückruf teilnehmen und das Auto in die Werkstatt bringen? Was passiert bei den Rückrufaktionen im Rahmen des Dieselskandals genau? Gibt es Alternativen? Hier kommen die Antworten.

Für die Zulassung von Fahrzeugen für den Straßenverkehr ist in Deutschland das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zuständig. Stellt die Behörde mit Sitz in Flensburg fest, dass sich im Dieselmotor eines Fahrzeugs eine illegale Abschalteinrichtung zur Manipulation der Abgasreinigung befindet, ordnet sie einen amtlichen Rückruf an. Diese Rückrufe werden in der KBA-Rückrufdatenbank veröffentlicht. In der Regel beziehen sich die Rückrufe auf spezielle Modelle einer Automarke unter Berücksichtigung des Baujahres und des verbauten Motors.