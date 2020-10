--------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main





- Angebot gilt dauerhaft für Bestands- und Neukunden- Niedrige Einstiegshürde schafft Ergänzung zu klassischen Sparprodukten- Enorme Nachfrage nach Wertpapieren im ersten Halbjahr 2020Die ING Deutschland bietet als erste Bank hierzulande ab dem 19. Oktober 2020Wertpapier-Sparpläne ab einem Euro an. Damit macht die Bank dasWertpapier-Sparen allen Kunden für die Geldanlage zugänglich, denn Anlegerkönnen kleinste Summen in Aktien-, ETF-, Fonds- und Zertifikate-Sparpläneinvestieren. Aktuell stehen Sparpläne für mehr als 1.900 Wertpapiere zurVerfügung; davon für mehr als 200 Fonds und ETFs ohne Kaufkosten."Wir wollen das Wertpapier-Sparen demokratisieren, so wie wir es vor Jahren mitdem Tagesgeld gemacht haben", sagt Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen und Anlegenbei der ING Deutschland. "In Zeiten mager verzinster klassischer Sparproduktesehen wir es als unsere Verantwortung, für unsere Kunden den Einstieg in denKapitalmarkt zu erleichtern. Wir wollen mit einer modernen Form des Sparens einesinnvolle Ergänzung zu klassischen Sparprodukten anbieten. So können nun nochmehr Kunden ihr Erspartes am Kapitalmarkt anlegen. Natürlich stehen den höherenRenditechancen bei Wertpapieren auch höhere Risiken gegenüber. Aber besondersfür Börsen-Neulinge oder als Sparmöglichkeit von Eltern oder Großeltern fürjunge Menschen mit langem Anlagehorizont ist unser Angebot attraktiv."Wertpapiere immer beliebterIn den vergangenen Monaten haben deutsche Anleger vermehrt Wertpapiere alsGeldanlage für sich entdeckt. Kunden der ING Deutschland haben mit rund 13,4Millionen Trades im ersten Halbjahr 2020 so viel gehandelt wie noch nie. ZumVergleich: Im gesamten Jahr 2019 lag die Zahl bei 11,5 Millionen Trades. Ebensoerreichte die Anzahl der Depot-Neueröffnungen in den ersten beiden Quartalen mit213.000 einen Rekordwert. Zusätzlich stieg das Depotvolumen im August auf einenHöchststand von über 50 Milliarden Euro.Wertpapierberatung ergänzt AngebotPerspektivisch plant die ING, ein Beratungsangebot für Bestandskunden rund umdas Thema Wertpapieranlage einzuführen. Damit können diese mit wenigen einfachenFragen einen für sie passenden Anlagevorschlag erhalten und direkt onlineabschließen. "Mit der Abschaffung der Mindestsparplanrate sind wir Vorreiter inder Branche. Die für das kommende Jahr anstehende Wertpapierberatung unterstütztunsere Kunden darüber hinaus mit einer konkreten Produktempfehlung", sagt ThomasDwornitzak. "Mit immer neuen Produkten und Services wollen wir unsere Kundenermutigen und unterstützen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und dieindividuell richtige Entscheidung zu treffen."Pressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (0) 152 38927131E-Mail: mailto:Sebastian.goeb@ing.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59133/4735764OTS: ING Deutschland