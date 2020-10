(Im zweiten Satz wurde der Name des EU-Ratspräsidenten ergänzt)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sind besorgt über die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa. "Wir nehmen die Situation extrem ernst", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitagmorgen in Brüssel wenige Stunden nach ausgiebigen Gipfel-Beratungen zum Thema in Brüssel.

Man sehe in ganz Europa eine Wiederausbreitung der Epidemie und die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten zu beschleunigen. Besonders sei dies bei Themen wie der Kontaktpersonen-Nachverfolgung und Testverfahren der Fall.