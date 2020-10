Corona-Pandemie beschleunigt Digitalisierung der Verwaltung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - - Ein Behördenbesuch dauert im Schnitt 2,5 Stunden- Bürger fordern mehr digitale Verwaltungsdienste- Am 27. und 28. Oktober findet die Smart Country Convention stattDie Corona-Pandemie zwingt die öffentliche Verwaltung zur Digitalisierung -diesen Eindruck hat die Mehrheit der Bevölkerung. Zwei von drei Bundesbürgern(66 Prozent) meinen, dass die Krise die Digitalisierung der Verwaltungbeschleunigt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag desDigitalverbands Bitkom unter mehr als 1.000 Personen ab 18 Jahren inDeutschland. Demnach hat fast die Hälfte der Verwaltungen (47 Prozent) seitAusbruch der Pandemie neue digitale Angebote für Bürger eingeführt. Jeder fünfteBundesbürger (22 Prozent) hat diese neuen Angebote bereits genutzt, 25 Prozenthingegen noch nicht. Jeder Zehnte (10 Prozent) hätte sich als Reaktion auf diePandemie neue digitale Angebote gewünscht, wurde an seinem Wohnort jedochenttäuscht. 43 Prozent wissen gar nicht, ob es vor Ort überhaupt neue digitaleVerwaltungsleistungen gibt. "Viele Städte und Gemeinden haben im Zuge derCorona-Krise von null auf digital geschaltet und im RekordtempoSchriftformerfordernisse gestrichen, digitale Anträge bereitgestellt und dieBürger von der Pflicht befreit, vor Ort zu erscheinen. Das kommt in derBevölkerung gut an", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder."Politik, Wirtschaft und Kommunen müssen jetzt über die nächsten Schrittesprechen und die Digitalisierung verstetigen." Die Plattform zur Digitalisierungder Verwaltungen und des öffentlichen Sektors bietet die Smart CountryConvention. Sie findet am 27. und 28. Oktober 2020 erstmals virtuellstattfindet. Das Online-Event vereint Kongress und Networking rund um die ThemenE-Government und Smart City. Ziel ist es, von den Besten zu lernen, dieDigitalisierung zu beschleunigen und bürgergerecht umzusetzen. Jens Heithecker,Executive Vice President der Messe Berlin, erklärt: "Angesichts der dynamischenLage rund um die Corona-Pandemie haben wir uns zusammen mit dem DigitalverbandBitkom dazu entschlossen, die Smart Country Convention als Special Editionstattfinden zu lassen. Dafür zieht die Veranstaltung in den digitalen Raum.Teilnehmer können das umfangreich Kongressprogramm bequem von zuhause oder imBüro verfolgen und zwar als Livestream oder im Nachgang on demand. Auch dasvirtuelle Networking wird nicht zu kurz kommen."Zweieinhalb Stunden kostet der analoge Behördenbesuch im SchnittWie groß der Handlungsbedarf weiterhin ist, zeigt ein Blick auf die Abläufe inden Ämtern und Behörden. Der Gang zum Amt kostet die Menschen in Deutschland