Feldtest des RISE eHealth/PTV3 Konnektors steht vor erfolgreichem Abschluss

Schwechat (ots) - Arztpraxen, Apotheken und ein Krankenhaus testen neue eHealth

Anwendungen, mit denen RISE den künftigen Ausbau der Telematikinfrastruktur (TI)

weiter voranbringt.



Die Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs-

und Großprojektberatung GmbH führt seit dem 6.8.2020 den eHealth-/Konnektor

Feldtest mit einer Reihe von neuen Funktionalitäten und in voller

Interoperabilität der neuen eHealth Anwendungen in Arztpraxen, Apotheken und

Krankenhäusern durch. Gemeinsam mit Patientinnen und Patienten, die auf

freiwilliger Basis diese Tests durchführen, werden u.A. die Anwendungen

Notfalldatenmanagement (NFDM), elektronischer Medikationsplan (eMP) und

qualifizierte elektronische Signatur (QES) in realer Umgebung und in regulärem

Betrieb getestet - ein wesentlicher Schritt für die Zulassung des RISE

eHealth/PTV3 Konnektors durch die gematik.







zwischen RISE, MEDKONNEKT, der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) und der

gematik statt. Mehr als 80 Arztpraxen und Apotheken nehmen daran teil und sind

dabei mit der Krankenhausumgebung verbunden, die mit dem RISE

Rechenzentrumskonnektor angeschlossen wurde.



Die Testszenarien beinhalten verschiedene Anwendungsfälle in den Bereichen

Notfalldatenmanagement und elektronischer Medikationsplan, etwa die Erstellung,

Aktualisierung und Löschung von Notfalldatensätzen (NFDM) und des

Medikationsplanes (eMP), aber auch das Anlegen persönlicher Erklärungen (NFDM),

die beispielsweise als Hinweis auf einen vorhandenen Organspendeausweis

hilfreich sein können. Im Bereich der elektronischen Signatur (QES) profitiert

der eHealth/PTV 3 Konnektor besonders von der umfassenden Erfahrung des

Technologie-Herstellers RISE, der Kommunikation im Medizinwesen (KIM) und die

elektronische Patientenakte (ePA) inkl. mobiler Applikationen entwickelt.



Für den Feldtest kooperiert RISE neben Softwareherstellern für Arztpraxen,

Krankenhäusern und Apotheken mit den Ludgerus-Kliniken in Münster. Dr. Christian

Schanes, Leiter der Gruppe TI-eHealth bei RISE, hält dazu fest: "Es freut uns

sehr, dass wir mit den Ludgerus-Kliniken einen Kooperationspartner gefunden

haben, der die neuen eHealth Anwendungen des RISE Rechenzentrumskonnektors

umfassend erproben kann. Der Feldtest ist nicht nur ein notwendiger Akt der

Zulassung, er stellt auch eine optimale Gelegenheit dar, neue und nützliche

Erkenntnisse für den nächsten Schritt des Ausbaus der Telematikinfrastruktur,

speziell in Krankenhäusern, abzuleiten."



Dr. Hans-Ulrich Sorgenfrei, Geschäftsführer der Ludgerus-Kliniken Münster GmbH,



