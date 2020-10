Bain-Studie zum Aftersales-Geschäft / Das Ende des Wachstums bei Kfz-Reparaturen und Ersatzteilen

- Bain-Prognose: Durch Fahrassistenzsysteme reduzieren sich die Aftersales-Umsätze in den fünf großen europäischen Märkten 2035 um 3,7 Prozent - Angesichts der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen verringert sich das Umsatzpotenzial um weitere 1,9 Prozent

- In den kommenden Jahren kompensiert ein wachsender Fahrzeugbestand die negativen Effekte, doch ab 2035 schrumpft der gesamte Aftersales-Markt - Autohersteller und ihre angeschlossenen Servicebetriebe trifft der Wandel besonders hart



Während des coronabedingten Lockdowns im Frühjahr 2020 ist die Fahrleistung in Westeuropa um 10 bis 15 Prozent gesunken. Dies schmälert kurzfristig die Umsätze, die mit Kfz-Reparaturen, Wartung und Ersatzteilen erzielt werden. Doch weitaus bedrohlicher für das bislang auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten so stabile und lukrative Aftersales-Geschäft der Automobilbranche ist, dass die Serviceumsätze pro Pkw in den kommenden Jahren deutlich und nachhaltig zurückgehen werden. Bis 2035 belaufen sich die jährlichen Einbußen auf 5,5 Prozent. In ihrer Studie "Aftersales: Der stille Fluch der Fahrassistenzsysteme" zeigt die internationale Unternehmensberatung Bain & Company die Ursachen für das nachlassende Reparatur- und Ersatzteilgeschäft auf und erläutert, wie Marktteilnehmer Umsatzrückgänge abfedern können.



Mehr Sicherheit, weniger Aftersales-Geschäft



Die Langfristprognose von Bain widerlegt die verbreitete Auffassung, nach der schon in den nächsten Jahren vor allem die steigende Zahl von Elektroautos mit weniger verbauten Komponenten das Aftersales-Geschäft unter Druck setzen wird. 2035 führt dies in den fünf großen europäischen Märkten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien zwar zu einem Umsatzrückgang von knapp 2 Prozent. Doch einen nahezu doppelt so hohen Effekt mit minus 3,7 Prozent hat in diesem Zeitraum der Faktor Fahrassistenzsysteme - und damit die zunehmende Automatisierung der Pkw.



"Heute gängige Systeme senken die Unfallwahrscheinlichkeit bereits um bis zu 30 Prozent und die Unfallschwere um bis zu 10 Prozent", erklärt Bain-Partner und Studienautor Dr. Eric Zayer. "Aus Gründen der Sicherheit ist dies sehr zu begrüßen. Gleichzeitig verringert sich der Reparatur- und Ersatzteilbedarf erheblich, und wir stehen erst am Anfang des automatisierten Fahrens." Bain-Prognosen zufolge werden 2035 knapp zwei Drittel der weltweit genutzten Fahrzeuge über sogenannte Level-1- und Level-2-Systeme verfügen, die ein assistiertes oder teilautomatisiertes Fahren ermöglichen. Hinzu kommen dann voraussichtlich weitere 10 bis 15 Prozent Pkw, die mit Level-3-Systemen ausgestattet sind und bestimmte Fahraufgaben beispielsweise auf der Autobahn vollständig übernehmen können.