DWS-Fondsmanager Paul Buchwitz zum Welternährungstag und 75. Jahrestag der Welternährungsorganisation

Welchen Stellenwert die Bekämpfung des Hungers weltweit einnimmt, hat gerade erst die Verleihung des Friedensnobelpreises an das „Welternährungsprogramm“ der Vereinten Nationen (UN) gezeigt. Am 16. Oktober 2020 feiert die Schwester „Welternährungsorganisation“ den 75. Geburtstag. Gleichzeitig soll der seit 1979 jährlich an diesem Datum begangene „Welternährungstag“ abermals darauf aufmerksam machen, dass weltweit noch Millionen Menschen hungern.

Für Paul Buchwitz, Fondsmanager des DWS Invest SDG Global Equities, eines Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die einen Beitrag zur Erreichung mindestens eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN leisten, Anlass genug, im Kampf gegen den weltweiten Hunger einen ganzheitlichen Ansatz zu fordern. „Ende 2019 litten fast 700 Millionen Menschen unter chronischem Hunger. 2020 hat sich die Lage weiter verschärft und verdeutlicht, dass Hungerkrisen eine Vielzahl von Ursachen haben – angefangen beim Klimawandel bis hin zum pandemiebedingten Konjunktureinbruch. Um das UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer zwei zu erreichen, das „kein Hunger“ heißt, sollte deshalb ein ganzheitlicher Ansatz im Vordergrund stehen, der Bereiche wie Umwelt und Wirtschaft genauso einschließt wie Gesundheit und Bildung“, sagt der DWS-Fondsmanager.

Paul Buchwitz, Fondsmanager des DWS Invest SDG Global Equities