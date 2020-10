Patrimonium Private Equity Fund erwirbt Mehrheit an der ROTH GRUPPE

Baar (ots) - Der von Patrimonium Private Equity Advisors AG, Teil der

Patrimonium Asset Management AG, beratene Fonds Patrimonium Private Equity Fund

SCSp ("Patrimonium") erwirbt die Mehrheit an der ROTH GRUPPE, dem führenden

Schweizer Anbieter von baulichem Brandschutz, technischer Dämmung und

Beschichtungslösungen. Damit ist der Grundstein für eine nahtlose Weiterführung

des Erfolgsmodells der ROTH GRUPPE gelegt. Gleichzeitig führt die Transaktion

bei beiden Partnern zu Synergien und die Finanzkraft von Patrimonium erlaubt es,

gezielt in künftiges Wachstum zu investieren. Über den Kaufpreis wurde

Stillschweigen vereinbart.



Patrimonium übernimmt eine Kontrollmehrheit an der ROTH GRUPPE mit Sitz in

Gerlafingen (SO). Die ROTH GRUPPE ist ein führender Anbieter von baulichem

Brandschutz, technischer Dämmung und Beschichtungen, beschäftigt rund 450

Mitarbeitende und ist mit 14 Geschäftsstellen an 11 Standorten in allen

Landesteilen der Schweiz vertreten. Mit der Transaktion wird das Portfolio von

Patrimonium optimal ergänzt, weil sich durch die langjährige Branchenexpertise

der Patrimonium Gruppe im Immobilien- und baunahen Bereich erhebliche

Synergiepotentiale realisieren lassen.









Durch bedeutende Projekte im öffentlichen und privaten Sektor, einem

erstklassigen Kundenportfolio und einem etablierten Netzwerk zu Bauherren,

Architekten und Brandschutzbehörden hat sich die ROTH GRUPPE in den letzten

Jahren zu einem der führenden Anbieter der Branche entwickelt. Die Kernmärkte

der ROTH GRUPPE sind attraktiv und rasch voranschreitende Trends in der

Bauwirtschaft sowie zunehmend strengere regulatorische Vorschriften und

Dokumentationspflichten bieten Wachstumschancen. Mit der Übernahme durch

Patrimonium ist die ROTH GRUPPE künftig gut aufgestellt und bereit, sich

bietende Wachstumschancen wahrzunehmen.



Rückkehr in Schweizer Hände und operative Kontinuität



Patrimonium übernimmt die Anteile an der ROTH GRUPPE von Equistone Partners

Europe, einem europäischen Private-Equity-Fund, während die bisherigen

Minderheitsaktionäre, bestehend aus Mitarbeitenden der ROTH GRUPPE, unverändert

beteiligt bleiben. Der Fokus von Patrimonium und die Strategie der ROTH GRUPPE

ergänzen sich insbesondere aufgrund der fundierten Marktkenntnisse. Stefan

Blaser, CEO der ROTH GRUPPE, erklärt: "Patrimonium ist als Schweizer Investor

nahe an der hiesigen Branche, kennt die Marktakteure und -gegebenheiten und hat

grosse Expertise bei der erfolgreichen Umsetzung nachhaltiger

Wachstumsstrategien. Wir sind überzeugt, dass der Eigentümerwechsel für uns

operative Kontinuität, Stabilität und weiteres Wachstum bringt."



Gruppenstruktur bleibt unverändert



Auf die Struktur der ROTH GRUPPE hat der Eigentümerwechsel keinen Einfluss, wie

Kurt Hitz, Investment Director bei Patrimonium Private Equity, bestätigt: "Die

ROTH GRUPPE bringt mit der jetzigen Aufstellung ideale Voraussetzungen mit, um

in dieser Branche Erfolg zu haben und eine hervorragende Leistung für die Kunden

zu garantieren. Unser Augenmerk liegt auf der soliden Finanzierung und den

attraktiven langfristigen Potentialen für alle Beteiligten, die diese

Partnerschaft auszeichnet."



Über Patrimonium Asset Management AG



Patrimonium Asset Management AG (PATRIMONIUM) ist eine von der FINMA regulierte,

unabhängige Schweizer Investment Management-Gesellschaft alternativer Anlagen.



PATRIMONIUM bietet Schweizer qualifizierten, und internationalen professionellen

Investoren Anlagemöglichkeiten auf den Privatmärkten in den Kategorien





PATRIMONIUM ist hauptsächlich in der Schweiz, Deutschland und Österreich tätig.

Mit Büros in Lausanne, Zürich und Zug beschäftigt die Firma 60 Mitarbeiter .

PATRIMONIUM verwaltet ein Vermögen von 3,2 Mrd. CHF Für mehr Informationen:

http://www.patrimonium.ch



Über die ROTH GRUPPE



Mit Fachkompetenz auf Erfolgskurs



Die ROTH GRUPPE beschäftigt insgesamt rund 450 Mitarbeitende an Standorten in

der ganzen Schweiz. Vernetzte Kompetenz in den drei Fachbereichen Isolationen,

Brandschutz und Beschichtungen, fundiert ausgebildete Mitarbeitende sowie eine

für Mensch und Umwelt nachhaltige Unternehmenspolitik zeichnen das Unternehmen

aus. Dank ihrem Engagement und ausgezeichneter Ausführung am Bau führt die ROTH

GRUPPE heute gesamtschweizerisch anspruchsvolle Aufträge im öffentlichen und

privatwirtschaftlichen Bereich aus und gehört zu den führenden Schweizer

Anbietern von Isolationen, Brandschutz und Beschichtungen. Weitere

Informationen: http://www.rothgruppe.ch



Pressekontakt:



Patrimonium Asset Management AG:

François Hutter, Media Relations, +41 58 787 00 00,

francois.hutter@patrimonium.ch.

Werner Schnorf, Managing Director Private Equity, +41 58 787 00 00,

privateequity@patrimonium.ch



Roth Group: Mr. Stefan Blaser, CEO, +41 32 674 45 45, info@rothgruppe.ch



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148656/4735840

OTS: Patrimonium Asset Management AG





