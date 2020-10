UBS belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche nach Zahlen für das dritte Quartal von 390 auf 370 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz im Pharmageschäft sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was nur teilweise durch die Entwicklung des Diagnostikgeschäfts ausgeglichen worden sei, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend sei nun die weitere Entwicklung der Pharmasparte./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 08:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 08:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Roche Holding Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de