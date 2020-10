München (ots) -



- Kunden erwarten von ihren Lieblings-Marken mehr als nur Funktionalität und

Oberfläche: Authentisch und überzeugend für Werte jenseits des reinen Profits

eintreten und sich gesellschaftlich engagieren ist das Gebot der Stunde

- Kunden nehmen Marken ganzheitlicher wahr, Marken ihre Kunden eher noch nicht:

Unternehmen priorisieren bisher noch die Steigerung von Effizienz und

Produktivität vor Kundenzentrierung oder gesellschaftlich positiven

Auswirkungen ihres Business

- Im Kontext der aktuellen Pandemie-Herausforderungen sind weltweit sieben

Trends zu beobachten, die Markenkommunikation und Kundenansprache entscheidend

verändern werden



Die weltweite COVID19-Krise hat sich auf nahezu alle Bereiche des privaten und

beruflichen Lebens ausgewirkt und verändert in Unternehmen nicht nur Produktion

und Vertrieb, sondern auch das Marketing. Wie der aktuelle Deloitte Global

Marketing Trends-Report zeigt, müssen die Marketingverantwortlichen neue Wege

zum Kunden finden und ihre Unternehmenskommunikation an die neue Normalität

anpassen. Der Report identifiziert sieben Schlüsselbereiche, in denen besondere

Sensibilität gefordert ist. Zugleich eröffnen sich den CMOs neue Perspektiven,

zumal ihre Funktion mit der Krise eine erhebliche Aufwertung erfahren dürfte.







meisten Konsumenten ist mehr denn je von Unsicherheit geprägt. Viele Menschen

beschäftigt und bedrückt vor allem das Spannungsfeld zwischen medizinisch

notwendiger Distanz und dem Bedürfnis nach Nähe", sagt Egbert Wege, Partner bei

Deloitte. "In dieser Konstellation kommt auch Unternehmen eine neue Rolle zu -

insbesondere natürlich den Marketern. Unsere Studie macht unter anderem

deutlich, dass Marken hier eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, über

ihre eigentliche Funktion hinaus, sozusagen als vertrauter Begleiter und

Tröster.



Das stellt die CMOs vor die Aufgabe, ihr Unternehmen als einen solchen Partner

zu etablieren - authentisch und zielgruppengenau. Mit dem Krisenjahr 2020 hat

sich auf den Märkten der Wind gedreht und den Marken deutliche Botschaften um

die Ohren geblasen. Diese gilt es nun umzusetzen. In diesem Sinne haben wir

sieben Trends identifiziert, die Führungskräften und Marketing-Entscheidern

dabei helfen können, auf die veränderten Kundenbedürfnisse zu reagieren, ihre

Geschäftsmodelle anzupassen und den Blick für den menschlichen Faktor in allen

relevanten Dimensionen zu schärfen."



Deutliche Signale von den Konsumenten



- Fast vier von fünf befragten Konsumenten konnten eine Situation nennen, in der

eine Marke positiv in der Pandemie reagiert hat, und jeder Fünfte stimmte Seite 2 ► Seite 1 von 4



"Die Corona-Krise hat unser aller Realität spürbar verändert, das Leben dermeisten Konsumenten ist mehr denn je von Unsicherheit geprägt. Viele Menschenbeschäftigt und bedrückt vor allem das Spannungsfeld zwischen medizinischnotwendiger Distanz und dem Bedürfnis nach Nähe", sagt Egbert Wege, Partner beiDeloitte. "In dieser Konstellation kommt auch Unternehmen eine neue Rolle zu -insbesondere natürlich den Marketern. Unsere Studie macht unter anderemdeutlich, dass Marken hier eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, überihre eigentliche Funktion hinaus, sozusagen als vertrauter Begleiter undTröster.Das stellt die CMOs vor die Aufgabe, ihr Unternehmen als einen solchen Partnerzu etablieren - authentisch und zielgruppengenau. Mit dem Krisenjahr 2020 hatsich auf den Märkten der Wind gedreht und den Marken deutliche Botschaften umdie Ohren geblasen. Diese gilt es nun umzusetzen. In diesem Sinne haben wirsieben Trends identifiziert, die Führungskräften und Marketing-Entscheiderndabei helfen können, auf die veränderten Kundenbedürfnisse zu reagieren, ihreGeschäftsmodelle anzupassen und den Blick für den menschlichen Faktor in allenrelevanten Dimensionen zu schärfen."Deutliche Signale von den Konsumenten- Fast vier von fünf befragten Konsumenten konnten eine Situation nennen, in dereine Marke positiv in der Pandemie reagiert hat, und jeder Fünfte stimmte