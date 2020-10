_blaenk und KölnBusiness suchen innovative Startups & Designer für neuen Kölner Omnichannel-Store auf der Schildergasse

Köln (ots) - Das junge Unternehmen _blaenk will den lokalen Einzelhandel mitseinem neuen Retail-Konzept revolutionieren. Der klassische Point of Salewandelt sich zum Point of Experience und Kunden können die Produkte von rund 30verschiedenen Marken im _blaenk Store vor dem Kauf physisch erleben und testen.Erprobt wurde das Konzept von _blaenk 2019 erstmals in Düsseldorf und Anfang desJahres mit dem europäischen Innovationspreis für Handel ausgezeichnet. Ab EndeNovember wird das Ladenkonzept auf der größten Einkaufsstraße Kölns, derSchildergasse, einziehen. Mit Unterstützung der KölnBusinessWirtschaftsförderung können im _blaenk Store in der Kölner Innenstadt dreiPlätze für Startups oder Designer gefördert werden. Ladenbausystem, Mitarbeiter,Datenanalyse sowie der Checkout Prozess werden im Sinne des "Retail as aService" gestellt, Bewerber liefern lediglich ihre Ware und entrichten eineVerkaufsprovision an _blaenk. Zusammen fördern KölnBusiness und _blaenk dieregulär anfallenden Platzierungsgebühren."Mit der von uns zur Verfügung gestellten Startup-Fläche im _blaenk Store gebenwir jungen Startups und Designmarken die einmalige Chance, sich in besterInnenstadtlage neben vielen international bekannten Labels zu präsentieren",sagt Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer KölnBusiness. "Das Retail-Konzept von_blaenk ist innovativ und treibt die Entwicklung zu erlebnisorientiertenHandelsflächen voran. Das belebt die Einkaufsstraßen und stärkt Köln alsattraktive Shoppingmetropole", so Janssen weiter.Der _blaenk Store eröffnet Ende November, die drei Startup-Flächen laufen biszum 31.01.2021. Gesucht werden innovative und nachhaltige Marken aus denBereichen Lifestyle, Technologie, Sport und Accessoires sowie kleine FashionBrands und Designer.Pressekontakt:PR + Presseagentur textschwesterKim Adriana KöhlerPrinz-Georg-Straße 7 D - 40477 DüsseldorfPhone +49 211 749 59 69 17Mobil +49 172 5834583Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149150/4735877OTS: _blaenk