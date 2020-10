AllianzGI Die Woche voraus: Der Weg des geringsten Widerstandes

Liebe Leserinnen & Leser,

in der vor uns liegenden Woche sind wieder eine ganze Reihe politischer und wirtschaftlicher Daten zu verdauen. In den USA beginnt turnusgemäß die Gewinnsaison für das dritte Quartal, welche mit den Ergebnissen der großen Banken beginnt. Die Erwartungen an die Gewinne der US-Firmen bleiben dabei insgesamt weiter von den Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Die technische Lage zeigt sich derweil von ihrer entspannten Seite. Unmittelbarer Abgabedruck scheint keiner zu bestehen. Insgesamt scheint der Weg des geringsten Widerstandes an den Märkten weiterhin aufwärts gerichtet zu sein. Aber für Überraschungen bleibt die Weltlage natürlich immer gut.

Erfahren Sie mehr in unserer jüngsten “Die Woche Voraus” (PDF-Download).