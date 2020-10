Digitalbasierter "E.ON Energieberater 365" spart bis zu 80 Prozent energiebezogene Steuern und Co. in Unternehmen

Bis zu 80 Prozent weniger energiebezogene Steuern, Abgaben und Co."Es gibt für fast jedes Unternehmen gesetzliche Regelungen im Bereich Energie,die es dem Betrieb ermöglichen, Geld zu sparen. Man muss sie nur kennen undnutzen", sagt Philip Beckmann, B2B-Geschäftsführer bei der E.ON EnergieDeutschland. "Je nach Branche und Standort lassen sich die energiebezogenenSteuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte mithilfe des E.ON Energieberater 365effektiv um bis 80 Prozent reduzieren. Das liegt auch daran, dass die Kostennach der Erstanalyse mithilfe individueller, automatisierter Erinnerungendauerhaft so gering wie möglich gehalten werden können." Die Grundlagen dafürsind eine datenbasierte Analyse, eine umfassende Beratung durch E.ONEnergieprofis und ein ganzjähriges Monitoring, begleitet durchEnergierechtsexperten.Individuelles Stromverbrauchsverhalten ist Basis für BeratungDer E.ON Energieberater zeigt basierend auf dem Stromverbrauchsverhalten deseinzelnen Unternehmens, wie es Kosten reduzieren kann. Im Rahmen desBeratungsprodukts wird auch geprüft, ob sich Ausgaben senken lassen, indem dieUnternehmen selbst anfangen, grünen Strom mit einer Solaranlage zu produzierenund zu nutzen. Eine Photovoltaik-Anlage kann Lastspitzen reduzieren und dazuführen, dass kostenreduzierende gesetzliche Regelungen greifen.Sparpotenzial für den Standort vor Kauf online prüfenWie viel das jeweilige Unternehmen mit dem E.ON Energieberater 365 ungefährsparen kann, lässt sich vorab kostenfrei online herausfinden unter:https://www.eon.de/energieberater . Wer hier seine Basisdaten zum Lastganghochlädt, also zum Verbrauch auf Viertelstundenbasis, erhält eine erste, grobeSchätzung von Sparmöglichkeiten. Entschließt sich ein Unternehmen dann, den E.ONEnergieberater 365 zu nutzen, wird zunächst das gesamte Einsparpotenzial für denBetrieb ermittelt: Dazu analysieren E.ON Experten den Ist-Zustand am jeweiligenStandort, wobei neben dem Lastgang viele weitere individuelle Faktoreneinfließen, und entwickeln ein standortbasiertes Energiekonzept. Es folgt einausführliches Beratungsgespräch. Ein Ergebnisbericht zeigt, wie viel dasUnternehmen sparen kann und mit welchen konkreten Maßnahmen es dieses Zielerreicht. Auf den Betrieb zugeschnittene, automatisierte Erinnerungen helfen,die Kosten dauerhaft so gering wie möglich zu halten.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenhttp://www.eon.dePressekontakt:Birthe Bruhnsmailto:birthe.bruhns@eon.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/4735895OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH