"START": Carmignac führt eigenes ESG-Research-System ein

Carmignac gibt heute die Einführung von START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory) bekannt. Dieses interaktive, unternehmenseigene Research-System kombiniert vom Menschen gewonnene Erkenntnisse mit unterschiedlichen externen Daten, um Research zu den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) systematisch in den Anlageprozess aller Fonds von Carmignac zu integrieren.





