Mit deutlichen Zugewinnen beginnt SUSS MicroTec den heutigen Handel. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SUSS MicroTec, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.