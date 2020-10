Den eigenen Sinnen wieder vertrauen - Kaufland startet "Vorsicht gut!"-Kampagne (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Deutschlandweit werden jährlich 12 Millionen Tonnen

Lebensmittel weggeworfen. Über 50 Prozent davon entstehen in Privathaushalten.

Mit einer digitalen Kampagne macht der Lebensmittelhändler Kaufland seine Kunden

jetzt auf die Thematik aufmerksam und zeigt ihnen Lösungen und Ideen auf, mit

deren Hilfe sie in Zukunft weniger Lebensmittel verschwenden können.



In privaten Haushalten werden vor allem Obst und Gemüse, Brot, Getränke und

Milchprodukte weggeworfen, die oft noch in einem frischen, genießbaren Zustand

sind. Eine optimale Lagerung der Lebensmittel, die richtige Interpretation des

Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatums, eine kreative Resteküche oder auch

die sinnvolle Entsorgung bzw. Verwendung von Essensresten - der Verbraucher hat

viele Möglichkeiten die Problematik anzugehen.







daran, das Aufkommen von Lebensmittelverlusten im eigenen Verantwortungsbereich

auf ein Mindestmaß zu beschränken", sagt Lavinia Kochanski, Leiterin

Nachhaltigkeit bei Kaufland. Diese Kenntnisse und Erfahrungen setzt das

Unternehmen jetzt direkt beim Verbraucher ein. Über reichweitenstarke Kanäle

macht Kaufland seine Kunden und die Verbraucher in Deutschland in den kommenden

Wochen mit einer Kampagne auf das Thema aufmerksam. Ein Schwerpunkt liegt

hierbei darauf, die Menschen zu animieren, bei der Haltbarkeit von Lebensmitteln

wieder mehr auf ihre eigenen Sinne zu hören. "Wir haben zu unseren Kunden

täglich direkten Kontakt und möchten diese Möglichkeit gerne wahrnehmen und so

noch mehr zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung beitragen", so Kochanski

weiter. In den kommenden Monaten wird die Kampagne auch in weiteren Ländern, in

denen Kaufland aktiv ist, gespielt. In Deutschland setzt das Unternehmen primär

auf digitale, soziale sowie Printmedien.



Engagement für weniger Lebensmittelverluste



Kauflands langjähriges Engagement zur Reduktion von Lebensmittelverlusten

besteht aus einer Reihe vieler Maßnahmen. Als Basis des Systems dient das vor

einigen Jahren umgestellte Warenwirtschaftssystem. Ergänzt wird dieses durch

vielzählige weitere Maßnahmen wie bspw.:



- Vermittlung von Informationen zur Lebensmittelrettung an unsere Kunden über

reichweitenstarke Kommunikationskanäle

- Frühzeitige Preisreduzierung von Artikeln vor Erreichen des

Mindesthaltbarkeitsdatums

- Reduzierte Preise bei ausgewählten Obst- und Gemüseartikeln in den

Abendstunden

- Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern dauerhaft im Sortiment

- Bereits 20-jährige Partnerschaft mit der Tafel: mehrmals wöchentliche

Lebensmittelspenden nahezu aller deutschen Filialen

- Regelmäßige Pflichtschulungen der Mitarbeiter zur Sensibilisierung im Umgang

mit Lebensmittelverlusten

- Erarbeitung von Digitalisierungsstrategien für und durch die Zusammenarbeit

mit der Tafel

- Dauerhafte Dokumentation und Analyse anfallender Lebensmittelverluste.



Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter

http://www.kaufland.de/presse



