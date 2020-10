PARIS (dpa-AFX) - Ein sich abzeichnender Aufschwung beim Luxusgüter-Hersteller LVMH hat die Aktien der Franzosen am Freitag wieder in Richtung ihres Rekordhochs getrieben. In der Spitze stiegen sie bis auf 432,70 Euro, die bisherige Bestmarke aus dem Januar 2020 liegt bei 439,05 Euro.

Am frühen Nachmittag verbuchten die Titel ein Plus von 7,2 Prozent und kosteten 432,00 Euro. Im EuroStoxx 50 eroberten sie mit diesem Kurszuwachs die Spitze. An der Börse ist der Konzern damit nun wieder rund 218 Milliarden Euro wert. Das bedeutet auch in Sachen Marktkapitalisierung den ersten Platz im Eurozonen-Leitindex.