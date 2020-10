Köln (ots) -



- Hochleistungsversion des Ford Mustang überzeugt mit 338 kW (460 PS) und einem

Fahrwerks-Handling, das ihn für den Rundstreckeneinsatz prädestiniert

- Wahlweise 6-Gang-Schaltgetriebe von TREMEC oder 10-Gang-Automatik

- MagneRide-Sportfahrwerk, besonders direkte Lenkung und 22 Prozent mehr

aerodynamischer Abtrieb

- Sport-Abgasanlage mit aktiver Klappensteuerung

- Ford begleitet europäische Markteinführung mit innovativer Online-App, mit der

User per Augmented Reality außergewöhnliche Mach 1-Videos herstellen und

teilen können



Zum allerersten Mal in der erfolgreichen Historie des Mustang bietet Ford die

Hochleistungsversion Mach 1* auch europäischen Kunden an. Dies hat das

Unternehmen heute im Rahmen eines Schaulaufs dieser außergewöhnlichen

Modellvariante bei der Goodwood SpeedWeek offiziell bekanntgegeben. Das neue

Mustang Mach 1-Editionsmodell führt eine Tradition fort, die bis in die 1960er

und 1970er Jahre zurückreicht. Der Mustang Mach 1 ist in Deutschland demnächst

bestellbar. Der Verkaufspreis wird rechtzeitig zum Verkaufsstart bekanntgegeben.









Ford begleitet die Mustang Mach 1-Präsentation mit einer ebenso innovativen wie

interaktiven Online-App. Mit ihr können User aus ihrem bevorzugten Blickwinkel

Videos produzieren und auf ihren Social-Media-Plattformen teilen. Mittels

Augmented Reality lässt sich das Editionsmodell der kultigen Sportwagen-Baureihe

in der jeweiligen Wunschfarbe digital in einer realen Umgebung platzieren:

https://fordmustangmach1ar.com .



5,0-Liter V8 mit 338 kW (460 PS)



Der neue Mustang Mach 1 hat einen 338 kW (460 PS)* starken fünf Liter großen

V8-Motor. Mit seinem speziellen Fahrwerk sowie einer angepassten Aerodynamik

gilt er als besonders rennstreckentaugliche Serienvariante des US-amerikanischen

Kultsportwagens. Dies spiegelt sich in einem entsprechend ausgewogenen Handling

ebenso wider wie in einem leistungsfähigeren Kühlkonzept für den Antriebsstrang.

Hinzu kommt mit dem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe von TREMEC eine weitere

Mustang-Europa-Neuheit von Ford. Es zeichnet sich unter anderem durch eine

automatische Drehzahlanpassung beim Herunterschalten aus. Alternativ steht für

den Mustang Mach 1 auch eine moderne 10-Gang-Automatik zur Verfügung, deren

elektronische Steuerung für den Einsatz auf öffentlichen Straßen wie auf

abgesperrten Strecken optimiert wurde.



Die Fahrwerksauslegung des Mustang Mach 1 ist der Garant für perfekte

Performance im Alltag und auf Rennkursen. Sie basiert auf speziell kalibrierten

MagneRide1)-Stoßdämpfern mit entsprechend angepassten Federn, Querstabilisatoren Seite 2 ► Seite 1 von 6



