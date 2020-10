Gesundheit und Fürsorge für Alt und Jung / Gemeinwohl-Konzept gegen den Pflegenotstand

Künzelsau (ots) - Pflegenotstand herrscht hierzulande nicht erst seit der

Corona-Krise. In Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen arbeiten viele

Pflegekräfte bereits jahrelang jenseits der Grenze ihrer Belastbarkeit. Immer

mehr Angehörige kapitulieren vor den Anforderungen der häuslichen Pflege.

Zahlreiche Intensivbetten für Erwachsene und Kinder können in deutschen

Krankenhäusern nicht mehr genutzt werden, weil das benötigte Personal fehlt. Der

Bedarf an Pflegekräften ist kaum noch zu decken und wächst doch unaufhaltsam

weiter. Applaus und warme Worte helfen ebenso wenig wie lobenswerte

Reformansätze, die nicht finanzierbar sind. Den Wirtschaftsbionikern der

Gradido-Akademie zufolge kann nur eine grundlegende Reform tatsächlich Abhilfe

schaffen. Sie sehen die einzige Chance für eine menschenwürdige Versorgung in

Krankheit und Alter in einem innovativen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialsystem.



Die deutsche Schuldenuhr zeigt Rekordwert







Milliarden Euro. Für 2021 prognostiziert der Bund der Steuerzahler Deutschland

weitere 96 Milliarden Schulden. Erstmals in der 25-jährigen Geschichte ihres

Bestehens steigt die Schuldenuhr des deutschen Steuerzahlerbundes pro Sekunde um

mehr als 10.000 Euro. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welch

schwindelerregende Höhen die geplante Pflegereform des Gesundheitsministers den

Schuldenberg künftiger Generationen noch katapultieren wird? Ersten Schätzungen

zufolge sollen dafür rund sechs Milliarden Steuergelder verwendet werden.

Zugleich wird darüber beraten, wie auch die leeren Kassen der Krankenkassen neu

befüllt werden könnten. "Dabei kann dieser Ansatz gar nicht zum Erfolg führen",

sagt Bernd Hückstädt, der Mitbegründer der Gradido-Akademie für

Wirtschaftsbionik.



Seit mehr als 20 Jahren wird an der Akademie im baden-württembergischen

Künzelsau erforscht, welche Modelle der Natur auch in der Wirtschaft erfolgreich

Anwendung finden könnten. Eine der bedeutendsten Erkenntnisse lautet: "Solange

die Guthaben des einen zwangsläufig die Schulden des anderen sind, gibt es kein

sozial verträgliches Finanzsystem. Die aktuellen Herausforderungen - auch im

Hinblick auf die Überalterung der Gesellschaft - können wir mit diesem System

nicht bewältigen."



Pflegenotstand verlangt nach Reform des Finanzsystems



Die Corona-Krise hat jene in den Blickpunkt gerückt, die sonst oft nur Beachtung

finden, wenn Krankheit und Pflegebedürftigkeit drohen. Kranken- und Altenpfleger Seite 2 ► Seite 1 von 4



