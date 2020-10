DE30: Indizes gewinnen nach der Talfahrt am Donnerstag

++ Europäische Märkte handeln nach dem gestrigen Rückzug höher ++ DE30 prallt von verschiedenen Unterstützungen ab ++ Europäische Autoverkäufe überraschen im September ++

Die europäischen Aktienmärkte handeln höher und versuchen, sich von den gestrigen Rückgängen zu erholen. Gewinne sind fast auf dem gesamten europäischen Markt zu verzeichnen. Die Ausnahmen bilden hierbei Spanien, Belgien und Russland. Die Anleger warten auf die Entscheidung von Boris Johnson, ob es zur einer Fortsetzung der Brexit-Gespräche kommt. Der Markt geht davon aus, dass die Gespräche fortgesetzt werden. Die US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) und die Verbraucherstimmung in Michigan (16:00 Uhr) sind die wichtigsten für heute geplanten Veröffentlichungen.

Die DE30 brach gestern aufgrund von Befürchtungen vor einem Lockdown ein. Der Rückgang wurde in einer entscheidenden Unterstützungszone gestoppt, die durch das Fibonacci-Retracement von 78,6%, die Aufwärtstrendlinie und den Ausschnitt des Kopf-Schulter-Musters gekennzeichnet ist. Der deutsche Index wird heute höher gehandelt, obwohl die Bewegungen bisher ziemlich gedämpft waren. Die Entscheidung Großbritanniens könnte eine zusätzliche Volatilität auslösen, so dass Händler auf der Hut sein sollten. Die 13.000-Punkte-Marke dürfte einen ersten größeren Widerstand bieten, während die "Schultern" des technischen Musters bei etwa 13.100 Punkten als nächstes Hindernis in der Reihe betrachtet werden sollten. Die oben erwähnten verschiedenen Unterstützungen im Bereich von 12.550 Punkten bleibt ein Hauptziel, auf das die Bären achten sollten. Ein Durchbruch nach unten könnte einen Rückgang in Richtung der 200-Tage-Linie im 12.100-Punkte-Bereich auslösen.

Unternehmensnachrichten

Die deutschen Automobilaktien - Daimler (DAI.DE), Volkswagen (VOW1.DE), BMW (BMW.DE) und Continental (CON.DE) - handeln heute aufgrund solider Daten aus Europa höher. Der Verband der Europäischen Automobilhersteller sagte, dass die europäischen Autoverkäufe im September um 1,1% gegenüber dem Vorjahr gestiegen seien. Dies ist der erste Anstieg im Jahresvergleich im Jahr 2020. Italien und Deutschland verzeichneten den größten Zuwachs, während die Verkäufe in Spanien um 13% im Jahresvergleich zurückgingen.

Thyssenkrupp (TKA.DE) ist heute gestiegen, nachdem Liberty Steel ein Angebot für das Unternehmen abgegeben hatte. Liberty sagte, es habe ein unverbindliches Angebot für das deutsche Unternehmen abgegeben. Der angebotene Preis wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Die Thyssenkrupp-Aktie stieg aufgrund der Nachrichten um mehr als 20%.

Thyssenkrupp (TKA.DE) hat sich heute auf die Übernahmemeldung konzentriert. Im Laufe der Sitzung wurden die Gewinne jedoch wieder abgegeben. Das Tagestief wurde bei 4,65 € erreicht - dem Niveau des vorherigen lokalen Höchststandes. Der kurzfristige Widerstand ist bei 5,45 € zu finden. Gekennzeichnet ist sie durch frühere Kursreaktionen und der 50-Tage-Linie (grüne Linie). Quelle: xStation 5

