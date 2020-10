BAUINDUSTRIE begrüßt "Renovierungswelle" der EU-Kommission /Wichtiges Signal in der Corona-Krise /Neue Förderstrukturen werden benötigt

Berlin (ots) - "Mit den Plänen der EU-Kommission könnten in Europa bis 2030 ca.

35 Mio. Gebäude renoviert und somit 160.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der

Bauwirtschaft geschaffen werden. Das ist ein gutes Signal für die Bauwirtschaft

in Zeiten von Corona", sagte Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer der

BAUINDUSTRIE, zur Vorstellung der Kommissionsstrategie zur "Renovierungswelle".

"Zugleich ist es ein wichtiger Schritt, damit die EU ihre klimapolitischen Ziele

erreichen kann. Das wird ohne deutliche Anstrengungen im Gebäudesektor nicht

funktionieren." Die Verknüpfung wirtschaftlicher Anreize mit den Zielen des

Klimaschutzes sei richtig, um nachhaltig zu investieren.



Allerdings sei es aus Sicht der BAUINDUSTRIE fraglich, ob die vorgeschlagenen

Maßnahmen wirklich ausreichen, um die fällige Umorientierung der europäischen

Gebäudewirtschaft in Richtung Energieeffizienz zu bewirken. "Wir haben in den

letzten Jahren bereits Milliarden an Fördermitteln ausgeschüttet, ohne dass die

Sanierungsrate auch nur annähernd in den erforderlichen Bereich gebracht werden

konnte", so Babiel weiter. "Offenbar sind die Hemmnisse für Gebäudebesitzer

nicht flächendeckend überwunden."







erforderlich. "Gebäudesanierung muss eine leicht erhältliche und leicht

umsetzbare Maßnahme werden", betont Babiel. Unter dem Stichwort "Serielles

Sanieren" müssten Konzepte entwickelt und dafür Förderprogramme umgestrickt

werden in Richtung Industrieförderung. "Wir müssen die Kleinteiligkeit der

Umsetzung überwinden, wenn wir signifikante Erfolge erzielen wollen." Hier

müssten endlich wirksame, bauindustrielle Konzepte mit umfassenden

Servicepaketen vorangetrieben werden. Bislang seien Förderprogramme zu sehr auf

Objektförderung am Einzelgebäude ausgerichtet und überwänden nicht das Hemmnis

aufwändiger und kleinteiliger Individualmaßnahmen. Ergänzend müsse die

Förderstruktur auf neue, einfache anwendbare serielle Herangehensweisen

ausgerichtet werden. Ein systematisches Industrieförderprogramm würde

entsprechende Angebotsstrukturen schaffen.



Ausdrücklich befürwortet werde das Aufsetzen einer integrierten Strategie mit

sowohl quartiers- wie auch sektorübergreifenden Ansätzen. Weitere

Effizienzgewinne würden durch ein konsequentes, ganzheitliches Zusammendenken

von Gebäudetechnologie, erneuerbarer Energieversorgung und Digitalisierung (KI)

erwartet.



Pressekontakt:



Inga Stein-Barthelmes

Bereichsleiterin Politik und Kommunikation

Tel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24058/4736091

OTS: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie





