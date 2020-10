Mindtree meldet Ergebnisse des zweiten Quartals für GJ 21

– Allgemeines Umsatzwachstum von 3,1 % im Vergleich zum Vorquartal, in USD

Unsere Leistung mit einem breit gestreuten Wachstum und einem Umsatz von 261 Mio. USD sowie einem EBITDA von 19,6 % in diesem Quartal erfreut und ermutigt mich. Wir schätzen das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen und danken unseren Mitarbeitern für ihr unablässiges Engagement und ihren Teamgeist während diesen beispiellosen Zeiten. Unser Ansatz, in der neuen Normalität für Unternehmen Möglichkeiten neu zu definieren, hat uns befähigt, für das erste Halbjahr ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen Dies hat dazu beigetragen, das Vertrauen in unsere Strategie zu festigen, um unsere vorhandenen Stärken auszubauen und rentables Wachstum zu fördern, indem wir für unsere Kunden der erste Ansprechpartner für Unternehmenstransformation werden, zukunftsfähige Talente formen und für alle unsere Stakeholder einen Wert schaffen", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von Mindtree.

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal zum 30. September 2020

In US-Dollar:

Umsatz 261 Mio. USD (Wachstum von 3,1 % im Quartalsvergleich / Rückgang um 3,7 % im Jahresvergleich)



Nettoerlös 34,3 Mio. USD (Wachstum von 21,5% im Quartalsvergleich / 79,2 % im Jahresvergleich)

In Rupien:

Umsatz 19.260 Mio. INR (Wachstum von 0,9% im Quartalsvergleich / 0,6 % im Jahresvergleich)



Nettoerlös 2.537 Mio. INR (Wachstum von 19,1% im Quartalsvergleich / 87,9% im Jahresvergleich)

Sonstige Kennzahlen: