Neues Zuhause für Nürnbergs digitale Startup-Szene (FOTO)

Nürnberg (ots) - Beratung, Coaching, Kontaktanbahnung und ein starkes Netzwerk

aus Wirtschaft und Wissenschaft: Mit diesen Zutaten, kombiniert mit der

Bereitstellung erschwinglicher Büroflächen, will der Zollhof-Tech Incubator in

Nürnberg und Umland insbesondere Tech-Startups zum Erfolg verhelfen. Das vor

drei Jahren ins Leben gerufene Gründerzentrum kann nun die neu gestalteten

Räumlichkeiten des denkmalgeschützten Gebäudes im Zollhof beziehen. Das auf den

Bau und Immobiliensektor spezialisierte Planungs- und Beratungsunternehmen Drees

& Sommer SE begleitet den Bauherren beim Umbau.



Benjamin Bauer, Geschäftsführer der Zollhof Betreiber GmbH, erklärt: "Schon Ende

des 19. Jahrhunderts galt der Zollhof als Ort des Aufbruchs und war Sinnbild für

die Industrialisierung. Mehr als 100 Jahre später ist er nun die richtige

Adresse für die besten Ideen und kreative Köpfe, um im Zeitalter der

Digitalisierung im nationalen und internationalen Kontext mit dem Wettbewerb

mithalten zu können. Wir haben mit dem Zollhof-Tech Incubator ein Ökosystem

geschaffen, damit innovative Ideen zum Erfolg werden."





Starke Förderer und renommierte Unternehmen stehen den Startups zur SeiteInsgesamt soll der digitale Wandel bundesweit rund 360.000 neue Arbeitsplätzeschaffen - und davon will die Frankenmetropole möglichst viele an sich binden.So stellten der Freistaat Bayern, die mittelfränkische Regierung, die StadtNürnberg sowie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege entsprechendeFörderungen und Zuschüsse bereit. Zu den Gesellschaftern zählen starke Markenaus Wissenschaft und Wirtschaft, darunter die Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg, die Nürnberger Versicherungsgruppe, Siemens , Schaeffler undHUK Coburg. An Bord ist ebenfalls der amtierende BDI-Präsident Prof. DieterKempf.Digitale Heimat für Tech-StartupsNichts weniger als die neue Heimat für Tech-Startups und digitale Erfinder inDeutschland will der Zollhof-Tech Incubator gemäß seinem Leitspruch sein. Dazubeitragen soll auch der unverwechselbare Charme des umgestalteten altenFabrikgebäudes. In drei oberirdischen Geschossen und einem Untergeschoss stehennun Flächen für Büros, Kommunikation, Besprechungen, Veranstaltungen undGastronomie zur Verfügung. Die Arbeitsflächen bestehen aus einem Mix aus Zonenmit offenen Arbeitsplatzbereichen, Kombi- und Einzelbüros, die von denMitarbeitern der unterschiedlichen Startup-Unternehmen rund um die Uhr genutztwerden können. Tech Startups können sich für mindestens drei Monate und maximalzwei Jahre im Zollhof-Tech Incubator einmieten.