JPMORGAN belässt ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 9 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der sich verbessernden Margen im Sektor riet Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu einer vorsichtigen Positionierung bei Stahl. Denn kurzfristig bestehe in den entwickelten Märkten das Risiko eines weiteren Lockdowns. Das gestiegene Kursziel für ArcelorMittal beruht auf den Schätzungen für das Jahr 2022. Seine trotz des hohen Bewertungsabschlags neutrale Bewertung begründete der Experte mit den voraussichtlich hohen Belastungen durch sinkende Margen und höhere Rohstoffpreise./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 20:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ArcelorMittal Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de