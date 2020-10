BAADER BANK belässt Kion auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das dritte Quartal des Herstellers von Gabelstaplern und Lagerbewirtschaftungssystemen dürfte von einem robusten Austragseingang und einem leichten Umsatzrückgang bestimmt sein, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Die Ergebnisse sollten weiter zulegen./mf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 08:00 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Kion Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de