Die jüngsten Quartalszahlen von Daimler kommen am Markt sehr gut an. Dabei sind bisher nur Eckdaten bekannt. Bei Pareto Securities spricht man von starken Zahlen, die alle Erwartungen übertreffen. Offenbar hat Daimler auf der Kostenseite gute Fortschritte gemacht. Der positive Trend soll sich laut Daimler auch im vierten Quartal fortsetzen. Mit den kommenden Zahlen will man die Prognose anpassen.Die Analysten sprachen bisher ...