US-Blockade verhindert humanitäres Projekt aus Deutschland für Kubas Bevölkerung

Berlin (ots) - Der seit Juni 2017 in Deutschland expandierendeUS-Onlinebezahldienst "Stripe" hindert die in Berlin ansässige gemeinnützigeOnlineplattform "Betterplace" daran, Spenden für das Projekt eines deutschenIngenieurs zur Aufbereitung von Trinkwasser in Kuba einzuwerben. Das berichtetdie in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt in ihrer Wochenendausgabe.Der Zahlungsdienstleister "Stripe", der für "Betterplace" sowie zahlreichedeutsche Onlineshops Zahlungen per Kreditkarte, Sofortüberweisung undÜberweisung abwickelt, habe sich auf Bestimmungen der von den USA gegen Kubaverhängten Sanktionen berufen. Auf Anfrage von junge Welt bestätigte"Betterplace", dass die bereits angelaufene Spendenkampagne beendet werdenmusste, "da andernfalls unter Umständen weitere Kampagnen keinen Zugang zu ihrenGeldern mehr gehabt hätten, auf die sie gerade vor dem Hintergrund der aktuelldringenden Probleme (z.B. in Moria) angewiesen waren". Exterritoriale Ausdehnungvon US-Sanktionsgesetzen gegen Kuba ist nach europäischen Bestimmungenunzulässig.Über Details des aktuellen Vorgangs wird unter anderem auch am Samstag auf derdeutschen Auftaktveranstaltung zur internationalen Solidaritätsaktion "UnblockCuba - Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden!" berichtet, die ab 18.45 Uhr übereinen Livestream auf der Webseite der Tageszeitung junge Welt verfolgt werdenkann.