JEFFERIES belässt Deutsche Börse AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Der Blick auf die Leistungskennzahlen zum dritten Quartal lasse schwächere Umsätze erwarten, schrieb Analyst Martin Price in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kostenkontrolle allerdings dürfte gut gewesen sein. Zum Kapitalmarkttag am 18. November dürften vor allem die Themen Übernahmen und Kapitalverwendung im Fokus stehen./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 08:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 08:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Boerse Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de