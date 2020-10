JPMORGAN belässt Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal und angehobenen Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Kochboxenlieferant habe weiterhin von einer positiven Dynamik durch die Corona-Krise profitiert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Zahlen seien zwar eindrucksvoll, doch vor allem die Entwicklung ab dem ersten Quartal 2021 werde besonders wichtig sein und die Frage, ob diese dann ein weiterer Kurstreiber werde oder nicht. Er bleibe daher an der Seitenlinie./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 13:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 13:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. HelloFresh Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de