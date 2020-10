(neu: weitere Details)



MIAMI/PHILADELPHIA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump muss sich Fragen zu obskuren Verschwörungstheorien gefallen lassen, während Herausforderer Joe Biden seine Regierungspläne erläutert: Nach der Absage ihrer TV-Debatte stellten sich der Republikaner Trump und der Demokrat Biden am Donnerstagabend zeitgleich in zwei Fernsehsendern Wählerfragen. Knapp drei Wochen vor der Wahl mussten die Amerikaner entscheiden, ob sie Trump bei NBC oder Biden bei ABC verfolgten. Beide traten in Swing States auf, also in umkämpften Bundesstaaten, die bei der Präsidentenwahl am 3. November entscheidend sein könnten: Trump in Miami im Bundesstaat Florida, Biden gut 1600 Kilometer entfernt in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania.

HARTNÄCKIGE FRAGEN