Tanken im Norden am teuersten / Rheinland-Pfalz bei Benzin und Diesel am günstigsten (FOTO)

München (ots) - Die regionalen Unterschiede beim Preis für das Tanken haben sichim vergangenen Monat deutlich verringert. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelleBundesländervergleich des ADAC. Dennoch bleibt beim Benzin eine Differenz von4,7 Cent zwischen dem günstigsten Bundesland (Rheinland-Pfalz) und dem teuersten(Schleswig-Holstein). Ein Liter Super E10 kostet in Rheinland-Pfalz im Schnitt1,237 Euro, im nördlichsten Bundesland fallen für einen Liter Super E10 aktuell1,284 Euro an. Nur wenig günstiger ist Benzin in Hamburg, wo man für einen Liter1,281 Euro bezahlen muss. Fast so preiswert wie in Rheinland-Pfalz könnenAutofahrer aktuell in Bayern tanken. Ein Liter Super E10 kostet dort imDurchschnitt 1.239 Euro.Diesel ist derzeit ebenfalls in Rheinland-Pfalz am günstigsten. Ein Liter kostethier durchschnittlich 1,059 Euro, ebenso in Mecklenburg-Vorpommern. Bayern undHessen folgen knapp dahinter mit einem Mittelpreis von 1,061 Euro. Verbraucherbezahlen aktuell in Bremen für Diesel mit 1,097 Euro pro Liter am meisten. DieDifferenz zum günstigsten Bundesland liegt bei 3,8 Cent.In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC am Freitag um 11 Uhr die Preisdatenvon mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellenausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stelleneine Momentaufnahme dar. Unkomplizierte und schnelle Hilfe für preisbewussteAutofahrer bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". AusführlicheInformationen rund um den Kraftstoffmarkt gibt es zudem unterhttp://www.adac.de/tanken .