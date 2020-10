Steinhoff's Pepkor warnt vor mindestens 20% weniger Gewinn - trotzdem könnten die Vergleiche in 11 Wochen durch sein

HelloFresh vierte Prognoseerhöhung dieses Jahr - rekordmäßiger Lauf mit fetten Gewinnen

Centrotec erhöht Prognose - Q3 war gut, richtig gut

ElringKlinger ist mehr als ein reiner Automotive: Brennstoffzelle überzeugt AIRBUS - Gemeinschaftsunternehmen

Drägerwerk weiterhin in Boomphase - 2021 soll es ruhiger werden

H2-Update 15.10.: Nel mit Auftrag in Polen - könnte sich ein neuer Markt auftun. Wer braucht schon NIKOLA...

BioNTech könnte profitieren - Johnson&Johnson fällt weiter zurück

Evotec Aktie wieder beliebt - zumindest zwei Investoren ist sie 250 Mio. EUR wert - günstiger Einstieg?

Mutares mit siebtem Zukauf dieses Jahr

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Chart Industries leistet/liefert alles für den Weg von der Elektrolyse (McPhy) zum Verbraucher (Plug Power)

...und könnte so für Plug Power ein wichtiger Lieferant/Partner, über den bereits akquirierten 7,8 Mio. USD Auftrag zur Abrechnung bereits im Q3 diesen Jahres hinaus, werden. Am 30.09.2020 verkündeten beide Unternehmen eine Rahmenvereinbarung und den Einzelvertrag: "...executed a master supply agreement for Chart to supply liquid hydrogen storage and transport equipment to Plug and its subsidiaries. We are excited about this agreement between two strong and experienced companies in the hydrogen value chain. In conjunction with the agreement, Chart received $7.8 million of equipment orders from Plug that are booked in the third quarter of 2020."