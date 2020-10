Biontech – Knaller!

Liebe Leser, welch ein traumhafter Freitag. Musik bei Thyssen, hervorragende Gelegenheiten im DAX und unsere am Donnerstag verkauften Short-Papiere auf den DAX genau zum richtigen Zeitpunkt mit schönem Gewinn losgeworden. Jetzt – neuer Trade Freitag um 16.30 Uhr! Dazu -Biontech. Die WKN SB7D9W spielt eine Rolle bei uns, denn die Zulassung bei Biontech ist Thema. Nächster Punkt heute – unser Favorit Hello Fresh. Wir haben unseren Lesern heute geraten, 50% der Gewinne mitzunehmen und diese Gewinne sind stattlich in den Turbos. Zuletzt – taktische Absicherungen spielen? Ja, aber abhängig von der Vola. 23-32 Taktik gilt weiter. Passt perfekt, seit Juni schon. Unsere Abonnenten wissen es. Mehr - hier könnt Ihr uns abonnieren. Schönen restlichen Börsenfreitag und dann bis zum Wochenende mit aktuellem Blick auf die Depots, die allesamt! auf Höchstlevel seit März liegen mit Abstand.