Wenig bringt die Börsenkurse derzeit so in Bewegung wie neue Wasserstandsmeldungen zu einem Corona-Impfstoff. Am Freitag war es Pfizer CEO Albert Bourla, der Anleger aufhorchen ließ. Ende Oktober stehe fest, ob der Impfstoff – den die US-Amerikaner gemeinsam mit der Mainzer Impfstoff-Hoffnung BioNTech entwickeln – tatsächlich wirkt. In der dritten November-Woche soll außerdem das Sicherheitsprofil des Impfstoffes feststehen. „Kurz darauf wird Pfizer in den USA eine Notzulassung beantragen“, schreibt Bourla in einem offenen Brief.

Nach monatelangen Warten auf den Corona-Impfstoff könnte es jetzt also schnell gehen. Die Reaktion folgte prompt: Die BioNTech-Aktie liegt am Freitagnachmittag im Frankfurter Handel knapp fünf Prozent im Plus. Während die Konkurrenz von AstraZeneca und Johnson&Johnson in den vergangenen Tagen ihre Impfstoff-Tests wegen Zwischenfällen pausieren mussten, drücken Pfizer und BioNTech aufs Tempo.