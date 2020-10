Wochenausblick: DAX mit starkem Rebound. Bilanzen im Blick!

Die Aktienmärkte präsentierten sich in der zweiten Wochenhälfte äußerst volatil. Die steigenden Zahlen der Neuinfizierten schürten Ängste vor stärkeren Einschränkungen in einigen Ländern. Gute Unternehmensdaten für das abgelaufene Quartal motivierten die Bullen derweil, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. So schloss der DAX® rund ein Prozent leichter bei 12.910 Punkte und der EuroStoxx®50 0,7 Prozent tiefer bei 3.250 Punkten. In der nächsten Woche kommt die Berichtsaison in Fahrt. Zudem stehen zahlreiche Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an.

Am Anleihenmarkt gingen die Renditen im Wochenverlauf deutlich auf Talfahrt. So gab die Rendite für 10jährige Bundesanleihen 8 Punkte auf -0,627 Prozent nach. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere verlor vier Punkte auf 0,74 Prozent. Die Edelmetalle pendelten mehrheitlich in einer Range. Der Goldpreis schloss am Freitag im Bereich von 1.900 US-Dollar pro Feinunze und Silber oberhalb von 24 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil pendelte derweil weiter in dem seit Anfang September gebildeten Seitwärtstrend zwischen 39 und 43,50 US-Dollar – schloss allerdings am oberen Ende der Range.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung im DAX® war recht zwiegespalten. Die Anteilsscheine von Beiersdorf, Daimler und Delivery Hero stellten sich gegen den Trend und verbesserten sich im Vergleich zur Vorwoche um bis zu fünf Prozent. Gesundheitsaktien wie Fresenius, Bayer und Merck mussten hingegen Federn lassen und verloren bis zu sechs Prozent. In der zweiten Reihe konnten vor allem die Internetdienstleister HelloFresh, Shop Apotheke und Zooplus sowie Teamviewer kräftig zulegen.

Nächste Woche kommt die Berichtssaison in Fahrt. Aus Europa melden unter anderem Adva Optical, Daimler, Danone, Kering, L`Oreal, Michelin, Nestlé, Pernod Riccard, Philips Sartorius, Software AG, Unilever und Vivendi Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem Biogen, IBM, Netflix, Procter & Gamble, Tesla und Texas Instruments und ihre Geschäftszahlen im Fokus. Die Hannover Rück lädt zudem zum Investorentag.

Wichtige Termine China – Industrieproduktion

China – BIP, Q3

Deutschland – Gfk-Konsumklima

Deutschland – Markit-Einkaufsmanagerindex

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone

Europa – Markit-Einkaufsmanagerindex Euro-Zone

Frankreich – Geschäftsklima

USA – Wohnbaubeginne

USA – Fed veröffentlicht Beige Book

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.980/13.060/13.165 Punkte Unterstützungsmarken: 12.630/12.730/12.800 Punkte Der DAX® zeigte zum Wochenschluss einen starken Rebound. Die Vortagesverluste konnte er allerdings nicht ganz wettmachen. Unterstützung findet der Aktienindex aktuell im Bereich von 12.800 Punkten. Rücksetzer bis dort hin könnten Bullen erneut als Kaufgelegenheit betrachten. Auf der Oberseite findet der Index bei 13.060/13.165 starke Widerstände. Taucht der Index allerdings unter 12.800 Punkte ist Vorsicht geboten und mit einer erneuten Konsolidierung bis 12.500 Punkten zu rechnen. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 29.09.2020 – 16.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.10.2013 – 16.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

