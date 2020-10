Einen echten Frühstart legt heute Daimler auf das Parkett. So schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Gewinnzone. Damit müssen für eine Wertpapier nun 49,48 EUR hingeblättert werden. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund null Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 49,49 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

Fazit: Daimler kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.