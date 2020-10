NEW YORK (dpa-AFX) - An den zuletzt von Corona-Sorgen ausgebremsten US-Börsen geht es wieder bergauf: Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 0,84 Prozent auf 28 733,56 Punkte. Der bekannteste amerikanische Aktienindex hatte sich nach der vorangegangenen Schwäche bereits am Donnerstag etwas stabilisiert - auf Wochensicht steuert er aktuell auf ein Plus von gut einem halben Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,52 Prozent auf 3501,35 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,35 Prozent im Plus bei 11 939,64 Zählern.

Als Kursstützen machten Beobachter vor allem gute Einzelhandelsumsätze aus. Diese waren im September mehr als doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Die Konsumausgaben sind ein wichtiger Motor der US-Wirtschaft. Zudem hellte sich das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen im Oktober stärker als erwartet auf. Dagegen blieben Daten zur Industrieproduktion und -auslastung im September hinter den Prognosen von Ökonomen zurück.